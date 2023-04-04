Сорокина (Брайцева) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Брайцева) Ксения Ефимовна

Сорокина (Брайцева) Ксения Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

01.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1853

Муж: Сорокин Андрей Яковлевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1856

Сын: Сорокин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1858

Сын: Сорокин Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1861

Сын: Сорокин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1864

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1865

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1869

Дочь: Демина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1872

Сын: Сорокин Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
03.08.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close