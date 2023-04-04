Сорокина (Брайцева) Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти01.08.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.03.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1856
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1858
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.08.1861
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1864
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1865
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1869
Дочь: Демина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.03.1872
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1903
Похороны
03.08.1903