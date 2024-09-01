Боровских Стефан Феоктистов Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боровских Стефан Феоктистов

Место рождения

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

25.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Боровских Феоктист Алексеев

Мать: Боровских Мария Степанова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.01.1779

Сын: Боровских Иван Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Боровских Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.09.1793

Дочь: Боровских Устинья Стефанова

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1796

Сын: Боровских Михайло Стефанов

Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
25.03.1810
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

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