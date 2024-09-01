Боровских Стефан Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти25.03.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1779
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Боровских Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
25.09.1793
Дочь: Боровских Устинья Стефанова
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Рождение ребёнка
01.11.1796
Сын: Боровских Михайло Стефанов
Мать ребёнка: Боровских Акилина Данилова
Смерть
25.03.1810