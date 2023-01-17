Кузницын Иван Ларионович
Место рождениядеревня Кузнеченки
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Кузнеченки
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Мошина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кузницына Анна Германовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943