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Кузницын Иван Ларионович

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Место рождения

деревня Кузнеченки

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Кузнеченки
Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Мошина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кузницына Анна Германовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошина Нина Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузницына Анна Германовна

Смерть
Около 1943
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