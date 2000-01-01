Розанов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1980
Дочь: Розанова Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Розанова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
29.11.1985
Дочь: Розанова Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Розанова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно