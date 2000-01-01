Розанов Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1980

Дочь: Розанова Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Розанова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
29.11.1985

Дочь: Розанова Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Розанова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Ольга Михайловна

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