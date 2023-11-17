Аглеева Тойбэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглеева Тойбэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиржан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Аглиуллин Каррар Аглиуллович

Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна

Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглеева Минлебикэ Аглиулловна

Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглеева Майшакар Аглиулловна

Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аглеев Аглиулла

Смерть
Неизвестно
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