Аглеева Тойбэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиржан
Рождение ребёнка
14.01.1929
Сын: Аглиуллин Каррар Аглиуллович
Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметшафикова Асия Аглиулловна
Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглеева Минлебикэ Аглиулловна
Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглеева Майшакар Аглиулловна
Отец ребёнка: Аглеев Аглиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аглеев Аглиулла
Смерть
Неизвестно