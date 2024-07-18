Елена Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1739 и 1743
Дата смертиДо 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1776
Сын: Яков Васильевич
Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрипина Агрофена Васильевна
Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович
Смерть
До 1801