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Елена Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1739 и 1743

Дата смерти

До 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1739 и 1745 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтень-Охтерень Василий Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1776

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрипина Агрофена Васильевна

Отец ребёнка: Охтень-Охтерень Василий Иванович

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1801

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