Придонянц (Оганесян) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придонянц (Оганесян) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1870

Дочь: Трахтенберг Нина Александровна

Отец ребёнка: Придонянц Александр Томаян

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кн. Бебутова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Придонянц Александр Томаян

Работа или профессия
Неизвестно
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