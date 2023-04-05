Придонянц (Оганесян) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1870
Дочь: Трахтенберг Нина Александровна
Отец ребёнка: Придонянц Александр Томаян
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кн. Бебутова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Придонянц Александр Томаян
Работа или профессия
Неизвестно