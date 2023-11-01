Балтачева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балтачев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно