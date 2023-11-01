Балтачева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтачева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтачев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балтачев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Балтачев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балтачев Николай Иванович

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