Зимин Сергей
мужской, родился 10.11.1988
ОтецЗимин НиколайНеизвестно г.р.
МатьЗимина (Натёкина) Надежда19.01.1963 г.р.
Супруги
Зимина ?Неизвестно г.р.
Дети
(Зимина) МиланаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1988
Отец: Зимин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зимина) Милана
Мать ребёнка: Зимина ?
Рождение ребёнка
28.10.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина ?