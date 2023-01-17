Черкашина (Колупаева) Ксения Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Колупаева) Ксения Акимовна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Мать: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Николай Иванович

Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Иван Никитич

Смерть
1947
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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