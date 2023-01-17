Черкашина (Колупаева) Ксения Акимовна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Николай Иванович
Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Черкашин Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край