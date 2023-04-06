Коробейникова Марфа Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Коробейников Семен Федоров
Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Смерть
Неизвестно