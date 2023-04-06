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Коробейникова Марфа Иванова

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Место рождения

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Коробейников Семен Федоров

Отец ребёнка: Коробейников Федор Ерофеев

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Смерть
Неизвестно
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