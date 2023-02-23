Орлова (Орлова) Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Орлова) Маргарита Андреевна

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Место рождения

пермь, Пермский край, Russian Federation

Дата рождения

09.09.1939

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

пермь, Пермский край, Russian Federation
Бракосочетание
1968

Муж: скрыто настройками приватности

пермь, Пермский край, Russian Federation
Развод
1986

Муж: скрыто настройками приватности

пермь, Пермский край, Russian Federation
Смерть
2014
пермь, Пермский край, Russian Federation
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