Орлова (Орлова) Маргарита Андреевна
Место рожденияпермь, Пермский край, Russian Federation
Дата рождения09.09.1939
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
пермь, Пермский край, Russian Federation
Бракосочетание
1968
Муж: скрыто настройками приватности
пермь, Пермский край, Russian Federation
Развод
1986
Муж: скрыто настройками приватности
пермь, Пермский край, Russian Federation
Смерть
2014
пермь, Пермский край, Russian Federation