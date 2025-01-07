?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка