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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дмитриева) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка

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