Сазонова (Кулакова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Кулакова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1942

Сын: Сазонов Геннадий Акимович

Отец ребёнка: Сазонов Аким Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Анатолий Акимович

Отец ребёнка: Сазонов Аким Степанович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Аким Степанович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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