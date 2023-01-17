Сазонова (Кулакова) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1942
Сын: Сазонов Геннадий Акимович
Отец ребёнка: Сазонов Аким Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Анатолий Акимович
Отец ребёнка: Сазонов Аким Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно