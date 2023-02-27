Рябченко (Даренская) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1919
Дата смерти01.05.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1919
Отец: Даренский Дмитрий Никанорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Рябченко Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович
Рождение ребёнка
10.05.1942
Дочь: Былкина Капиталина Семёновна
Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1993