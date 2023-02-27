Рябченко (Даренская) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябченко (Даренская) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1919

Дата смерти

01.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1919

Отец: Даренский Дмитрий Никанорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Рябченко Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович

Рождение ребёнка
10.05.1942

Дочь: Былкина Капиталина Семёновна

Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рябченко Пётр Семенович

Отец ребёнка: Рябченко Семён Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябченко Семён Лукьянович

Смерть
01.05.1993
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