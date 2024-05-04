Большакова Анастасия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Анастасия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Салин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Большаков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Большаков Эраст Дмитриевич

Отец ребёнка: Большаков Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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