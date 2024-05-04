Большакова Анастасия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Большаков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Большаков Эраст Дмитриевич
Отец ребёнка: Большаков Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно