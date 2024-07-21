Козлова (Хлыстова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1938
Сын: Козлов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1943
Дочь: Шпенева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1946
Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич
Усеиново
Рождение ребёнка
05.01.1949
Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич
Смерть
2001
Подольск, Подольск, Московская область