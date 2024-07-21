Козлова (Хлыстова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Хлыстова) Анна Михайловна

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Место рождения

Агломазово, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Агломазово, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
05.03.1938

Сын: Козлов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1943

Дочь: Шпенева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Козлов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич

Усеиново
Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Козлов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Яковлевич

Усеиново, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2001
Подольск, Подольск, Московская область

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