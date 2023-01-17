Ботыгина (Бачурихина) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1930
Дата смерти09.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1955
Сын: Ботыгин Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Ботыгин Яков Семёнович
Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.11.1978
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми