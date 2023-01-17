Ботыгина (Бачурихина) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботыгина (Бачурихина) Галина Андреевна

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Место рождения

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.09.1930

Дата смерти

09.11.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.09.1955

Сын: Ботыгин Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Ботыгин Яков Семёнович

Тулубьево, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.11.1978
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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