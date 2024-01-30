Андреева Гликерия (Лукия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шангина Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Бракосочетание
25.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
03.01.1902
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шангин Александр Степанович
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.
Дочь: Курьянова (Шангина) Афанасия Степановна
Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович
Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно