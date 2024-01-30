Андреева Гликерия (Лукия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Гликерия (Лукия) Ивановна

Андреева Гликерия (Лукия) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1871

Отец: Андреев Иван Сергеевич

Мать: Андреева (Федотова) Олимпиада Афаасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шангин Илья Степанович

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шангина Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Бракосочетание
25.01.1893 ст.

Муж: Шангин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шангин Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Шангин Лука Степанович

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шангин Александр Степанович

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Дочь: Курьянова (Шангина) Афанасия Степановна

Отец ребёнка: Шангин Степан Никифорович

Летний Наволок, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.