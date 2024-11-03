Бутакова Анна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутакова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1939

Сын: Бутаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Бутаков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1941

Сын: Бутаков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бутаков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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