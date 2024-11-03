Бутакова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1939
Сын: Бутаков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Бутаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.06.1941
Сын: Бутаков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бутаков Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно