Якушенко Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения29.11.1897
Дата смерти07.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1933
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1934 по 1934
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1935 по 1971
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
07.01.1971