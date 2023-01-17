Якушенко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушенко Николай Иванович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

29.11.1897

Дата смерти

07.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1929 по 1933
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1934 по 1934
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1935 по 1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украина
Смерть
07.01.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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