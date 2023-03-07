Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1858
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1858
Отец: Кн. Дулов Фёдор Иванович
Мать: Дулова N
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ивахин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович
Рождение ребёнка
21.06.1884
Дочь: Парсова Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: Чикина Хиония Андреевна
Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ивахин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Извековa Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1924