Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.11.1858

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1858

Отец: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Мать: Дулова N

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ивахин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович

Рождение ребёнка
21.06.1884

Дочь: Парсова Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович

Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: Чикина Хиония Андреевна

Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ивахин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович

Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Извековa Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Ивахин Андрей Калинникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивахин Андрей Калинникович

Смерть
После 1924
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