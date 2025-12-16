Солодовников Матвей Андреев
мужской, родился 11.11.1864 ст., Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
умер Неизвестно
МатьНастасья АндрееваНеизвестно г.р.
ОтецСолодовников Андрей МихайловВычислено 1847 ст. г.р.
Супруги
Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) МихайловаВычислено 1865 ст. г.р.
Дети
Парамонов (Солодовников) Андрей Матвеев15.08.1884 ст. г.р.
Солодовников Иван Матвеев15.02.1889 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
11.11.1864 ст.
Отец: Солодовников Андрей Михайлов
Мать: Настасья Андреева
Бракосочетание
17.05.1882 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1884 ст.
Сын: Парамонов (Солодовников) Андрей Матвеев
Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова
Рождение ребёнка
07.01.1886 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.
Сын: Солодовников Иван Матвеев
Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова
Смерть
Неизвестно
ЦАНО, ф.570, оп.3, д.132, МК села Круглые Паны за 1864 год 291об.-293 Восприемники: Крестьянский сын Михайла Егоров и крестьянина Степана Михайлова Лебедева жена Анна Матвеева