Солодовников Матвей Андреев 11.11.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Солодовников Матвей Андреев

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

мужской, родился 11.11.1864 ст., Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

умер Неизвестно

Мать
Настасья АндрееваНеизвестно г.р.
Отец
Солодовников Андрей МихайловВычислено 1847 ст. г.р.
Супруги
Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) МихайловаВычислено 1865 ст. г.р.
Дети
Парамонов (Солодовников) Андрей Матвеев15.08.1884 ст. г.р.
Солодовников Иван Матвеев15.02.1889 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1864 ст.

Отец: Солодовников Андрей Михайлов

Мать: Настасья Андреева

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

ЦАНО, ф.570, оп.3, д.132, МК села Круглые Паны за 1864 год 291об.-293 Восприемники: Крестьянский сын Михайла Егоров и крестьянина Степана Михайлова Лебедева жена Анна Матвеева

Бракосочетание
17.05.1882 ст.

Жена: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Браком сочетались Крестьянин села Круглые Паны Матвей Андреев Солодовников, 1 браком, 17 лет и 6 месяцев и Того же села Соломония Михайлова АНТИПОВА, 1 браком, 17 лет Поручители по жениху: Села Круглые Паны крестьянин Андрей Матвеев и Илья Андреев Кандрюкины и Егор Петров Мамаев по невесте: Иван Тимофеев Михайла и Петр Иванов Онохин (проверить поручителей по невесте по МК) ЦАНО г. Нижний Новгород Ф 570 Оп 10 Д 159 Л 74об 75

Рождение ребёнка
15.08.1884 ст.

Сын: Парамонов (Солодовников) Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Выдано повторное свидетельство о рождении в 1940 (в 56 лет) Возможно, произошла перемена фамилии на Парамонов ЦАНО г. Нижний Новгород Ф 570 Оп 10 Д 159 Л 124об 125 Восприемники: крестьянин того же села Семен Михайлов Антипов и крестьянка Марфа Андреева Воронкова

Рождение ребёнка
07.01.1886 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1889 ст.

Сын: Солодовников Иван Матвеев

Мать ребёнка: Солодовникова (Антипова) Соломония (Соломонида) Михайлова

Круглые Паны, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Восприемники: крестьянин Степан Андреев Мамаев и Крестьянка Марфа Андреева Воронкова ЦАНО г. Нижний Новгород Ф 570 Оп 10 Д 159 Л 230об 231

Смерть
Неизвестно

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