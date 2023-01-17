Рожкова Вероника Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожкова Вероника Анатольевна

Рожкова Вероника Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Анатолий Тимофеевич

Мать: Рожкова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
26.03.1997

Дочь: Орешкина Софья Андреевна

Отец ребёнка: Орешкин Андрей

Рождение ребёнка
16.04.2000

Сын: Воронов Василий Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.2004

Дочь: Воронова Варвара Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.?

Дочь: Воронова Надежда Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.?

Дочь: Воронова Вера Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Виталий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close