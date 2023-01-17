Рожкова Вероника Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1997
Дочь: Орешкина Софья Андреевна
Отец ребёнка: Орешкин Андрей
Рождение ребёнка
16.04.2000
Сын: Воронов Василий Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Воронова Варвара Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.05.?
Дочь: Воронова Надежда Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.?
Дочь: Воронова Вера Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орешкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронов Виталий