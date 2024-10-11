Казанцова (Пирогова) Фотина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
11.01.1843
ГАСО, ф.6, оп.3, д.893, л.663об.-664 поручители со стороны жениха: - Нечаев Назар Максимович - Пирогов Власий Ефимович со стороны невесты: - Пирогов Максим Ефимович - Пирогов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно