Казанцова (Пирогова) Фотина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцова (Пирогова) Фотина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пирогов Степан Ксенофонтович

Мать: Пирогова Матрона Фаддеевна

Бракосочетание
11.01.1843

Муж: Казанцов Василий Максимович

ГАСО, ф.6, оп.3, д.893, л.663об.-664 поручители со стороны жениха: - Нечаев Назар Максимович - Пирогов Власий Ефимович со стороны невесты: - Пирогов Максим Ефимович - Пирогов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно

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