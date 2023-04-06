Падалко Сергей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1946
Рождение ребёнка
31.12.1948
Рождение ребёнка
25.01.1950
Смерть
Неизвестно