Золотов Алексей Михайлович Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотов Алексей Михайлович

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Золотов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Золотов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1874 ст.

Дочь: Золотова Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1874 ст.

Дочь: Золотова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Золотов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Золотов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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