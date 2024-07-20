Золотов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Золотов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Рождение ребёнка
?.03.1874 ст.
Дочь: Золотова Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Рождение ребёнка
02.03.1874 ст.
Дочь: Золотова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Золотов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Золотов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Золотова Серафима Матвеевна
Смерть
До 1885