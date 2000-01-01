Алтайская Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1919
Дата смерти28.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Консовская Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Консовский Алексей Анатольевич
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
28.12.1978
Похороны
Неизвестно
Moscow, Moscow Russian Federation