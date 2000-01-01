Алтайская Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтайская Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1919

Дата смерти

28.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Консовская Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Консовский Алексей Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Смерть
28.12.1978
Похороны
Неизвестно
Moscow, Moscow Russian Federation
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