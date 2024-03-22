Мария Иродионова
Место рождения
Дата рождения29.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1851
Отец: Иродион Ананьев
Мать: Анна Тимофеева
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
13.02.1870
Муж: Евфимий Иванов
Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Вехно. Поручители: По жениху: государственных имуществ деревни Асинкина крестьянин Яков Георгиев и Козьма Трофимов. По невесте: Максим Александров и Павел Иванов.
Смерть
Неизвестно