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Мария Иродионова

Место рождения

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1825 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1851

Отец: Иродион Ананьев

Мать: Анна Тимофеева

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
13.02.1870

Муж: Евфимий Иванов

Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Вехно. Поручители: По жениху: государственных имуществ деревни Асинкина крестьянин Яков Георгиев и Козьма Трофимов. По невесте: Максим Александров и Павел Иванов.
Смерть
Неизвестно
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