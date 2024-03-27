Зарипов Галим
Место рожденияд.Сарай-Чекурча Кармышскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Дата рождения?.09.1893
Дата смерти?.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1893
д.Сарай-Чекурча Кармышскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.02.1940
Дочь: Мардеева Альфия Галимовна
Мать ребёнка: Зарипова Кафия
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турдалиева Альмира
Мать ребёнка: Зарипова Кафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Кафия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарипов Ривкат
Мать ребёнка: Зарипова Кафия
Военная служба
Неизвестно
рядовой Воинская часть 318-й пехотный Черноярский полк Место рождения. Губерния Казанская губ. Место рождения. Уезд Казанский уезд Место рождения. Волость Кармышская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 21.07.1916 Дата события 04.08.1916 Место события Ковель Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1688407/?backurl=/heroes/?last_name=зарипов&first_name=галим&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospi... Показать все
Смерть
?.09.1954
Казань
Похороны
Неизвестно
Каменск-Подольск, хмельницкая обл.Украина