Холодков Владимир Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти30.03.1894
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Холодков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
13.01.1891
Рождение ребёнка
11.09.1892
Дочь: (Холодкова) Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна
Смерть
30.03.1894
Рождение ребёнка
05.10.1894
Дочь: (Холодкова) Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна