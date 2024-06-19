Холодков Владимир Никифорович 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Владимир Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

30.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Холодков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
13.01.1891

Жена: Холодкова Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.09.1892

Дочь: (Холодкова) Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна

Смерть
30.03.1894
Рождение ребёнка
05.10.1894

Дочь: (Холодкова) Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Холодкова Евдокия Трофимовна

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