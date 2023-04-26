Вислогузов Нестер Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вислогузов Пëтр Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вислогузов Иван Нестерович
Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна
Пропал без вести.
Рождение ребёнка
15.07.1936
Сын: Вислогузов Александр Нестерович
Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна
Село Гороховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вислогузова Мария Нестеровна
Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна
Смерть
Неизвестно