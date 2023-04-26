Вислогузов Нестер Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислогузов Нестер Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вислогузов Пëтр Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Вислогузов Иван Нестерович

Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна

Пропал без вести.
Рождение ребёнка
15.07.1936

Сын: Вислогузов Александр Нестерович

Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна

Село Гороховка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вислогузова Мария Нестеровна

Мать ребёнка: Вислогузова Феврония Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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