Фроликова (Буина) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Буина) Клавдия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1926

Дата смерти

30.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фроликов Николай Петрович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Николай Петрович

Смерть
30.03.2005
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