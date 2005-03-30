Фроликова (Буина) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1926
Дата смерти30.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фроликов Николай Петрович
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2005