Зверев Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Иван
Мать: Зверева Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Дочь: Храпова (Зверева) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Зверева (Суворова) Акулина Федоровна
Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно