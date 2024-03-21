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Зверев Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Иван

Мать: Зверева Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Дочь: Храпова (Зверева) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Зверева (Суворова) Акулина Федоровна

Березовка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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