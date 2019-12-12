Демиденко Зинаида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко Зинаида Даниловна

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Место рождения

село Великие Шаны

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

09.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

село Великие Шаны
Рождение ребёнка
17.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демиденко Александр Дмитриевич

Смерть
09.06.2010
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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