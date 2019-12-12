Демиденко Зинаида Даниловна
Место рождениясело Великие Шаны
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти09.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
село Великие Шаны
Рождение ребёнка
17.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демиденко Александр Дмитриевич
Смерть
09.06.2010
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область