Морожникова (Александрова) Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1906
Дата смерти18.01.1965
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906
Отец: Александров Фёдор
Мать: Александрова Устинья
Рождение ребёнка
14.05.1927
Рождение ребёнка
15.05.1931
Рождение ребёнка
10.04.1938
Каркаралинск, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
23.02.1943
Смерть
18.01.1965