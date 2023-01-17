Морожникова (Александрова) Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морожникова (Александрова) Елена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1906

Дата смерти

18.01.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1906

Отец: Александров Фёдор

Мать: Александрова Устинья

Рождение ребёнка
14.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
15.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
10.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Василий Матвеевич

Каркаралинск, Каркаралинский район, Карагандинская область
Рождение ребёнка
23.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морожников Василий Матвеевич

Смерть
18.01.1965
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