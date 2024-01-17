?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна
Отец ребёнка: Макарцов Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарцов Егор
Отец ребёнка: Макарцов Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Макарцов Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиса (Алисалисаветта?)
Отец ребёнка: Макарцов Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Настасья)
Отец ребёнка: Макарцов Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грищенко Ульяна
Отец ребёнка: Макарцов Даниил