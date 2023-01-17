Душечкин Ефим
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Душечкин Ерофей
Рождение ребёнка
14.?.1923
Дочь: Павлова Мария
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
1925
Сын: Душечкин Михаил
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928
Сын: Душечкин Иван
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
1929
Сын: Душечкин Александр
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Душечкин Анатолий
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
1937
Сын: Душечкин Василий
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Рождение ребёнка
1941
Сын: Душечкин Николай
Мать ребёнка: Душечкина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Душечкина Аксинья
Смерть
Неизвестно
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область