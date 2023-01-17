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Душечкин Ефим

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
Между 1927 и 1928 г.р.
1929 г.р.
Около 1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Душечкин Ерофей

Мать: Душечкина Соломония "Салманида"

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.?.1923

Дочь: Павлова Мария

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Душечкин Михаил

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1927 и 1928

Сын: Душечкин Иван

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
1929

Сын: Душечкин Александр

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Душечкин Анатолий

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Душечкин Василий

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Рождение ребёнка
1941

Сын: Душечкин Николай

Мать ребёнка: Душечкина Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Душечкина Аксинья

Смерть
Неизвестно
Завалье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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