Устинов Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Владимир Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1075

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1075

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2011

Дочь: Устинова Василиса Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2011

Сын: Устинов Артём Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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