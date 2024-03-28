Устинов Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1075
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1075
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2011
Дочь: Устинова Василиса Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2011
Сын: Устинов Артём Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности