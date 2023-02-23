(Масягутов) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Масягутов Максют
Отец ребёнка: Масягутов Масягут
Рождение ребёнка
1771
Сын: Масягутов Зиянгул
Отец ребёнка: Масягутов Масягут
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Масягутов Масягут
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Масягутов Масягут
Смерть
Неизвестно