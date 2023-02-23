(Масягутов) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масягутов) Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Масягутов Максют

Отец ребёнка: Масягутов Масягут

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Масягутов Зиянгул

Отец ребёнка: Масягутов Масягут

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Масягутов Габдуллатиф

Отец ребёнка: Масягутов Масягут

Рождение ребёнка
1783

Сын: Масягутов Габдулсалих

Отец ребёнка: Масягутов Масягут

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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