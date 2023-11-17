Зуев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Александр Иванович

Зуев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Зуев Иван Андриянов

Мать: не указана

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close