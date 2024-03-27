Недашковский Лука Иванович
Место рожденияКолония, Базарский р-н, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Старжинская Ганна Лукинична
Мать ребёнка: Дидковская Ксения Михайловна
Недашки, Базарский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дидковская Ксения Михайловна
Недашки, Базарский р-н, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Колония, Базарский р-н, Украина
Похороны
Неизвестно
Колония, Базарский р-н, Украина