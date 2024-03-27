Недашковский Лука Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недашковский Лука Иванович

Место рождения

Колония, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колония, Базарский р-н, Украина
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Старжинская Ганна Лукинична

Мать ребёнка: Дидковская Ксения Михайловна

Недашки, Базарский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недашковский Иван Лукич

Мать ребёнка: Дидковская Ксения Михайловна

Недашки, Базарский р-н, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дидковская Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Колония, Базарский р-н, Украина
Похороны
Неизвестно
Колония, Базарский р-н, Украина
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