Турусова (Щеглова) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова (Щеглова) Елизавета Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Турусова) Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Макова (Турусова) Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Турусов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Турусов (Сварожич) Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Турусов Пантелеймон Георгиевич

Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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