Турусова (Щеглова) Елизавета Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Турусова) Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Макова (Турусова) Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Турусов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Турусов (Сварожич) Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Турусов Пантелеймон Георгиевич
Отец ребёнка: Турусов Георгий (Егор) Кузьмич
Смерть
Неизвестно