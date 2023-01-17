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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Трясцин Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Трясцин Филипп Ефимович

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния
http://www.edoclib.gasrb.ru/#/?places=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81&mode=0&tm=1587639953349&pNo=1&cnt=1&pSz=100&rc=79 - запись номер 67
Рождение ребёнка
03.11.1776

Сын: Трясцин Егор Филиппович

Отец ребёнка: Трясцин Филипп Ефимович

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясцин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Трясцин Филипп Ефимович

Губаново, Оханский уезд, Пермская губерния
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