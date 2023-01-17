Чечулин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

27.11.1863

Дата смерти

14.02.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 1881
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1881 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1927
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
14.02.1927
Ирма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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