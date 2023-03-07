(Колонина) Федосья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колонина) Федосья Афанасьева

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Афанасий Федотов

Мать: Акулина Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1877

Дочь: Анисья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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