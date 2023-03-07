(Колонина) Федосья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Афанасий Федотов
Мать: Акулина Егорова
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Никифор Петров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
26.12.1877
Дочь: Анисья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
19.09.1881
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Смерть
Неизвестно