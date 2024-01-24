Ефимкин Александр Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ефимкина Александра Александровна
Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Корыстина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимкин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно