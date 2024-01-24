Ефимкин Александр Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимкин Александр Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ефимкина Александра Александровна

Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Корыстина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимкин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ефимкина Татьяна Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимкина Татьяна Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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