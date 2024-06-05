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Лукин Федосей Герасимович

Место рождения

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Мария Карповна

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Лукин Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Федор Федосеевич

Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Лукин Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Лукина Елена Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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