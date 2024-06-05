Лукин Федосей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Мария Карповна
Рождение ребёнка
1881 ст.
Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Лукин Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: Лукина Мария Карповна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Лукина Елена Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно