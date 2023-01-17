Блинов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1816 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Блинов Платон Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Блинов Григорий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Блинова Акилина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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