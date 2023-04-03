Долгушин Юрий Александрович
Место рожденияКвирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия
Дата рождения18.11.1896
Дата смерти28.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1896
Квирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1928
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
писатель-фантаст
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1989