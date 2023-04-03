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Долгушин Юрий Александрович

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Место рождения

Квирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия

Дата рождения

18.11.1896

Дата смерти

28.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1896

Отец: Долгушин Александр Александрович

Мать: Долгушина Зоя Александровна

Квирилы (ныне Зестафони), Кутаисская губерния, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Долгушин Иван Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
писатель-фантаст
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.03.1989
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